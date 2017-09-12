Колодцы и генератор. Как выживают в Спартаке под Донецком. Новости

Жители поселка Спартак (временно неподконтрольная территория, Донецкая обл.) находятся в особенно тяжелой ситуации. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) «Доклад о ситуации с правами человека в Украине 16 мая – 15 августа 2017 года».

В частности, в документе сообщается, что населенные пункты в непосредственной близости от линии соприкосновения находятся в сложном положении. Показательным примером является с. Спартак, где в течение трех лет жители не имеют доступа к централизованным поставкам электроэнергии, воды и газа и полагаются только на колодцы и генератор, денег на топливо для которого им как правило не хватает. В селе нет общественного транспорта, продуктового магазина, аптеки или медицинского пункта. Скорая помощь туда не может приехать из-за угроз безопасности. «В связи с высокой интенсивностью обстрелов, жители часто вынуждены находиться в подвалах в условиях, унижающих человеческое достоинство», – говорится в докладе.

Уточняется также, что двоим детям в селе приходится 20 минут идти пешком, чтобы сесть на автобус, который отвозит их в школу в с. Яковлевка, также расположенном недалеко от линии соприкосновения (в «Донецкой народной республике»). Они часто вынуждены пропускать школу из-за критической ситуации с безопасностью. «Несмотря на то, что это единичный случай, по обе стороны лини соприкосновения жители многих сел испытывают подобные трудности каждый день», – уточняется в документе.

Ранее сообщалось, что фактическое разведение сторон вокруг двух водных объектов в Донецкой области – Донецкой фильтровальной станцией и Первой насосной станции так и не началось.

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