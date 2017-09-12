В Дружковке дети-сироты получили ключи от квартир (Фото). Новости

В Дружковке (Донецкая обл.) дети, оставшиеся без попечения родителей, получили ключи от собственного жилья из рук городского головы Валерия Гнатенко во время празднования Дня города. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба Дружковского городского совета.
Эти дети получают жилье по городской программе «Обеспечение жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки и лиц из их числа на 2013-2017 годы», которая была принята в 2013 году.
С начала 2017 года в Дружковке собственное жилье уже получили 7 человек из числа детей, имеющих на него право согласно законодательства. Все квартиры готовы для проживания, в них проведен капитальный ремонт и подключены все коммуникации.
Отмечается, что по результатам коллегии облгосадминистрации Дружковка заняла первое место в Донецкой области в решении вопросов по реализации этой программы.
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