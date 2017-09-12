Стало известно, чем Россия предлагает вооружить миротворцев на Донбассе. Новости

Миротворцы ООН, которые могут быть направлены на юго-восток Украины согласно предложенному Россией проекту резолюции, будут иметь стрелковое оружие для защиты наблюдателей ОБСЕ, состав миссии ООН должны будут одобрить как правительство Украины, так и «ДНР» «ЛНР». Об этом говорится в подготовленном Россией проекте резолюции, пишут « РИА Новости ».

Распространенный ранее Россией документ призывает обеспечить «полное, всеобъемлющее и последовательное выполнение "пакета мер" минских договоренностей».

Подчеркивая необходимость обеспечить безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ на фактической контактной линии проект постановляет «учредить, после полного отвода сил и оборудования от фактической контактной линии, на период шесть месяцев миссию ООН по поддержке и защите миссии СММ ОБСЕ на юго-востоке Украины, с главой миссии, который будет докладывает напрямую генеральному секретарю ООН».

В этой связи предполагается, что что миссия ООН «должна быть снабжена стрелковым оружием и легким оружием, и наделена мандатом исключительно по защите групп наблюдателей ОБСЕ, проводить круглосуточный мониторинг в зонах разведения сил и вооружений от контактной линии между территорией подконтрольной вооруженным силам Украины и территорией в отдельных районах Донецкого и Луганского районов Украины».

Также предполагается, что генсек ООН подготовит рекомендации по количеству персонала и национальному составу миссии, «которые будут согласованы с правительством Украины и представителями отдельных областей Донецкого и Луганского регионов Украины».