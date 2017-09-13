Терриконы: Красоты гор Донетчины (Фото). Новости

Терриконы – самая яркая достопримечательность угольного Донбасса. Отвалы пустых пород от добычи угля внешне выглядят как настоящие горы.

Местные жители особо не обращают внимание на них – ну, террикон и террикон. А приезжие всегда удивляются – как это в центре города и вдруг гора, степь-степь, а посреди опять гора.

Сколько таких шахтных гор по всему Донбассу – трудно сказать. Только в одном Донецке их около 140. В среднем терриконы в высоте достигают 55-80 метров. По технологии высота насыпи не может превышать 100 метров, тем не менее, в Донецке есть конгломерат из трех терриконов, принадлежащих шахте им. Челюскинцев. Один из них превышает нормы, достигая высоты 121 метров.

А так эти горы можно увидеть в каждом угольном городе Донбассе – Макеевка, Горловка, Торез, Торецк, Енакиево…

Чтобы порода не осыпалась, терриконы часто «укрепляют» деревьями, которые своей корневой системой удерживают пласты породы. Такие отвалы выглядят «мохровыми», «кучерявыми» горами.

Но не все терриконы можно озеленить. Каждый третий из них является тлеющим, и время от времени они могут даже дымиться. Также есть ряд радиационных отвалов – власти всегда уверяли, что уровень радиации в районе них в пределах нормы, но людская молва гласила иначе.

В «быту» терриконы используют по-разному. В основном, как неофициальные «туристические» маршруты – наверное каждый мальчишка того же Донецка хоть раз да взбирался на местные возвышенности. С вершин открываются потрясающие виды, поэтому это и излюбленные места для фотографов.

Для градостроения терриконы – это бич: и прибыли никакой, и расходы на поддержание, угроза экологии, да еще и сколько места занимают. Застройщики роптали – какие площади в центре того же Донецка пропадают (примерно 570 квадратных километров!), микрорайоны можно было бы возвести. Поэтому в 2000-х в Донецке, Горловке и других городах области активизировали программу по сносу «застывших» (не тлеющих) терриконов. В качестве эксперимента думали отдать «горы» самим застройщикам, чтобы те финансировали их ликвидацию (снос террикона – дело трудоемкое, долгое и опасное из-за возможного скопления газа, а также горячих пород у самого центр). Несколько терриконов начали «разбирать», но полностью процесс закончить не успели.

В принципе, ликвидацией терриконов занимались и раньше. Например, в Донецке несколько девятиэтажных домов по ул. Университетской, отдел милиции Киевского района, тот же радиорынок «Маяк», гипермаркет «Metro» между Донецком и Макеевков построены на территории, которую когда-то занимали терриконы.

Читайте также: