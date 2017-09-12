Cуд над Плотницким сотоварищи в Днепре снова перенесли. Новости

Суд над «главой ЛНР» Игорем Плотницкий, а также его подельниками Александром Гуреевым и Андреем Патрушевым по делу о сбитом самолете Ил-76 с украинскими военнослужащими на борту, который был назначен в Бабушкинском районном суде Днепра на сегодня, 12 сентября, снова не состоялся, пишет « Радио Свобода ».

Дело должна была рассматривать коллегия из трех судей – Натальи Карягиной, Ларисы Татарчук и Светланы Марущак. Однако все трое судей заявили о самоотводе, ссылаясь на предвзятость и необъективность при распределении этого судебного дела. В частности, по их заявлениям, в июле-августе 2017 года автоматическое распределение дела происходило 10 раз, прежде чем была определена коллегия судей. Кроме того, по их словам, в документации есть противоречия: в одном из протоколов распределения дела председателем коллегии судей определена Наталья Карягина, в другом – Светлана Марущак.

Представитель потерпевших семей, адвокат Виталий Погосян отметил, что считает заявления судей необоснованными, а права родственников погибших военнослужащих нарушенными. Он отметил, что судьи Бабушкинского райсуда вдруг берут самоотвод, чтобы не рассматривать это дело.

Погосян пообещал подготовить представление относительно действий судей в Высший совет правосудия. «Если они не хотят рассматривать, то, я считаю, будет представление председателя Бабушкинского суда и дело будет рассматривать другой суд. Однако сколько можно издеваться над потерпевшими? Матери, отцы погибших два года ходят по судам», – сказал Виталий Погосян.

После заявлений судей родственники погибших военных, которые присутствовали в зале, начали выкрикивать «Позор». Кроме того, сегодня о своем самоотводе заявил и государственный защитник Александра Гуреева. Он заявил, что «является временно перемещенным лицом», однако не уточнил, как именно это обстоятельство может повлиять на судебный процесс.

Адвокат Александр Логойда, назначенный государственным защитником одного из главарей «ЛНР» Андрея Патрушева, сообщил журналистам, что не смог выйти на связь со своим подзащитным.

Напомним, что заседание по делу в отношении «главы ЛНР» Игоря Плотницкого и его подельников, которые обвиняются в том, что сбили самолет с украинскими военными в июне 2014 года, было перенесено на 12 сентября.

Как сообщалось, 14 июня 2014 года примерно в 01:10 из ПЗРК «Игла» был сбит военно-транспортный самолет Ил-76 25-й военно-транспортной авиационной бригады Воздушных Сил ВСУ при посадке в аэропорту «Луганск». На борту самолета находилось 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа.

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