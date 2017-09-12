Ситуация с ЛЭО – самая большая и сложная проблема Луганской области, – Даниелян. Новости

Заместитель главы Луганской облгосадминистрации Вадим Даниелян рассказал о том, что ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) – самая проблемная часть подготовки региона к зиме. Об этом он сообщил сегодня, 12 сентября, на брифинге для СМИ о подготовке предприятий топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы и инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов, передает «Информатор».

«Подготовка к отопительному сезону уникальна ситуацией с "ЛЭО". На самой деле это самая большая и сложная проблема Луганской области», – сказал Даниелян.

По его словам, у «ЛЭО» нет средств на проведение аварийно-ремонтных работ, выполнение инвестиционной программы и мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 года.

Из-за этого Национальная комиссия по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) применило к компании санкции – наложило арест на счета компании и ежесуточно списывает с них по 4,5 млн грн.

Сейчас глава области Юрий Гарбуз и его заместитель Юрий Клименко находятся в Киеве, где занимаются проблемой «ЛЭО».

Также Даниелян сообщил, что вариантов решения «проблемы ЛЭО» много, но законных вариантов – мало.

На уточняющий вопрос о том, относится ли национализация, о которой ранее говорил Юрий Гарбуз, к законным вариантам, замглавы ОГА после длинной паузы сказал, что крайние меры к хорошим результатам никогда не приводили.

Также замгубернатора рассказал, что «ЛЭО» готово к зиме на 27,2%. В целом же область подготовлена к отопительному сезону на 87%.

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