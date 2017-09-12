Экс-мэру Святогорска придется уплатить штраф за коррупционное деяние. Новости

Экс-глава Святогорского городского совета привлечен к ответственности за совершение административного коррупционного правонарушения. Об этом сегодня, 12 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Славянской местной прокуратурой обеспечено рассмотрение в суде протокола о совершении бывшим главой Святогорской городского совета административного правонарушения, связанного с коррупцией, предусмотренного ч. 1 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КоАП.

Установлено, что в декабря 2016 года Святогорским городским советом принято решение «О внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин города Святогорска», согласно которому такой гражданин, если он одновременно является должностным лицом местного самоуправления, теряет льготы, предусмотренные указанным Положением.

«Однако бывший мэр, имея указанный статус, подписал распоряжение, которым приостановил действие решения горсовета и в нарушение требований антикоррупционного законодательства не сообщил Национальному агентству по предупреждению коррупции об имеющемся у него конфликте интересов в принятом решении», – говорится в сообщении ведомства.

Славянским городским судом поддержана позиция прокуратуры и экс-главу городского совета признано виновным в совершении указанного правонарушения. На мужчину наложено административное взыскание в виде штрафа.