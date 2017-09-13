В «вузы ДНР» не набрали 16 тыс. абитуриентов. Новости

Почти 16 тыс. абитуриентов зачислены в вузы «ДНР» в 2017 году. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «начальника отдела высшего профессионального образования министерства образования и науки республики» Татьяна Денисова.

«Вступительная кампания в образовательные организации высшего профессионального образования проходила в 2 этапа: с 26 июня по 31 июля и дополнительный – с 1 по 10 сентября. По итогам вступительной кампании первокурсниками образовательных организаций ВПО стали 15 670 абитуриентов», – рассказала Денисова.

По ее словам, наибольшим спросом пользовались специальности по медицинскому, юридическому и агропромышленному направлению, а также ветеринария.

Кроме этого, была продлена вступительная кампания в учреждениях среднего профессионального образования. По словам «начальника отдела среднего профобразования минобрнауки Донецкой народной республики» Светланы Данильченко, согласно промежуточным результатам, студентами стали 8 277 абитуриентов.

Напомним, абитуриенты с неподконтрольных территорий могут поступить на контракт до 30 сентября.

Ранее сообщалось, что «дипломы ДНР» о любом, в том числе высшем образовании, не признаются в полноценных государствах.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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