Почему бизнес-гранты переселенцам Донбасса не всегда эффективны. Статьи

Более 3 лет жителям Донбасса оказывают помощь на разных уровнях иностранные и международные организации. В том числе, предоставляя гранты для открытия или развития бизнеса людям, оказавшимся в сложных условиях. Помощь молодым предпринимателям-переселенцам оказывают и другие организации. Но не всегда бизнес-гранты являются эффективной поддержкой. Не всем удается воспользоваться программами помощи и удержать свой бизнес «на плаву».

Многим предпринимателям-переселенцам помогают создать или сохранить свой бизнес гранты от Программы развития ООН.

Такой грант помог переселенцу Александру Патяке, который сейчас живет в Мариуполе (Донецкая обл.). В Донецке у мужчины был свой бизнес, но с началом конфликта на востоке Украины пришлось начинать все заново. Недавно он открыл в центре Мариуполя столовую. Он рассказал о том, что простым людям очень сложно открыть собственный бизнес, поскольку это требует крупных финансовых вложений. «Никто не верил в успех моего бизнеса, пока я не получил деньги. Важно самому быть уверенным в успехе», – говорит владелец столовой «Черника» Александр.

Он добавляет – верили его дети. Они и помогли придумать свежее интересное название. Помощь в таком деле означает все. И не только финансовая.

Кроме того, именно знакомство с Александром воодушевило двух других переселенцев из Донецка начать новый бизнес – производство мебели из поддонов. В мастерской Александра Ольховского и Дмитрия Люлевича работают всего 3 человека. Все они переселенцы.

Александр и Дмитрий подали заявки на получение грантов. Говорят, что эти инициативы эффективны и надеются выиграть. «Так получается, что международные организации делают многое, а государство остается в стороне», – делится Дмитрий.

Гранты на развитие бизнеса для переселенцев предоставляют и другие организации. Так, в Благотворительном фонде «Каритас» говорят, что программа имеет спрос и успех и собираются ее продолжать. «Как показывает опрос, 95% бенефициаров, получивших гранты, восстановили свой бизнес и увеличили доходы», – рассказывает специалист по экономическому развитию региона «Каритас Мариуполь» Дмитрий Ковалев.

Однако, бывают и неудачи. Некоторые бизнес-проекты, которые открывались на грантовые деньги так и не смогли удержаться «на плаву». Их основатели объясняют это тем, что начать бизнес в сфере, которая пользуется спросом, не всегда получается. Также, среди причин, по которым пришлось закрыть деятельность называют высокие цены на газ, свет и воду, а также высокие налоги.

В этом году предоставлять гранты на развитие бизнеса решили и в Донецкой областной государственной администрации, открыв программу «Украинский донецкий куркуль». Но, к сожалению, с программой не все гладко. Не все предприниматели могут ею воспользоваться.

Так, переселенец-предприниматель Сергей Кайда, который приехал в Александровку (Донецкая обл.) еще в 2014 году, решил наладить свое небольшое сельскохозяйственное производство. Сергей подумал, что воплотить идею ему поможет участие в программе «Украинский донецкий куркуль», которую финансирует ДонОГА. «Решил принять участие. Собрал документы, сделал бизнес-план. Приехал на конкурс и удачно защитился», – рассказывает переселенец.

В Lонецкой обладминистрации этот бизнес одобрили и выделили половину необходимой суммы денег. Оставшуюся часть должна была профинансировать районная администрация Александровки из сельского бюджета. Таковы были условия гранта.

Но на этапе выделения денег процесс затормозился. «Первый раз сообщили, что этот проект не очень интересен для района, также, были проблемы с финансами. Говорили, что нет свободных денег для проекта», – поясняет предприниматель.

Проект «Украинский донецкий куркуль» – новый и местные власти относятся к выделению денег молодым предпринимателям настороженно. По мнению некоторых депутатов районного совета Александровки, Сергей не убедительно представил свой проект. Нужного опыта у него нет, и выделять для бизнеса 100 тыс. грн – рискованно.

«Он не смог донести нужную информацию до депутатского корпуса. На вопрос сколько у него будет работать людей, он растерялся и ответил, что пока он один», – заявил первый заместитель главы Александровской райгосадминистрации Владимир Давимука.

В ДонОВГА утверждают, что подобный случай блокирования деятельности будущих «куркулей» не единственный. «Мы видим, что в других городах также есть задержки или отказы в софинансировании. Кроме того, сейчас принят закон, который обязывает органы государственной власти и местного самоуправления согласовывать такие программы с Антимонопольным комитетом. Это фактически может поставить крест не только на нашей программе, но и на любых программах поддержки малого бизнеса», – говорит первый заместитель главы ДонОВГА Евгений Вилинский.

Пока Сергей ждет финансирования проходит посевной сезон и объем предстоящей работы растет с каждым днем. И, несмотря на обещания, деньги ему приходится искать самостоятельно.

По материалам видеосюжета «Общественного ТВ Донбасса». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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