В «ЛНР» жители продолжают материть «полицию». «Полицейские» подают в «суд». Новости

В «ЛНР» за оскорбление сотрудника «полиции» на жительницу Брянки завели «уголовное дело». Об этом говорится в видеоролике «генпрокуратуры ЛНР».

«В августе текущего года в отношении жительницы Брянки прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту публичного оскорбления представителя власти во время исполнения им своих обязанностей», – рассказал «начальник следственного отдела СУ генпрокуратуры ЛНР» по Брянке Максим Фурман (на фото).

«Следствие» установило, что в конце июля «сотрудники взвода патрульной службы» во время патрулирования Брянки увидели конфликт жителей города и подошли, чтобы в нем разобраться. После просьбы предъявить документы жительница Брянки, по словам Фурмана, стала публично выражаться нецензурной бранью в грубой форме в адрес «сотрудников полиции».

В настоящее время «уголовное дело» направлено в «суд».

Ранее сообщалось, что в «ЛНР» за оскорбление сотрудника «полиции» жителю города Зимогорье Славяносербского района грозит срок до 5 лет.

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