В «ЛНР» все чаще избивают «полицию», – «генпрокуратура». Новости

В «Луганской народной республике» за применение насилия к сотруднику «полиции» трем жителям Первомайска грозит срок до 10 лет. Об этом говорится в видеоролике «генпрокуратуры ЛНР».

«В ЛНР стали не редки случаи, когда в отношении полицейских при их выполнении служебных обязанностей применяется насилие со стороны гражданского населения», – констатировала «следователь по особо важным делам следственного отдела СУ генпрокуратуры ЛНР» по городу Первомайск Наталья Бондарчук (на фото).

Она привела пример, когда в городе Первомайске трое молодых парней в состоянии алкогольного опьянения «громко кричали, выражались грубой нецензурной бранью».

«Полицейские подошли к нарушителям общественного порядка, представились, предъявили свои служебные удостоверения. Разъяснили юридические последствия такого неправильного поведения молодых парней и сообщили им, что в связи с совершением ими административного правонарушения необходимо проследовать в Первомайский городской отдел полиции для составления в отношении них административного протокола. Молодые люди с целью избежания административного наказания, решили скрыться, оказали сопротивление работнику полиции, применили в отношении него насилие», – рассказала «следователь по особо важным делам следственного отдела СУ генпрокуратуры ЛНР» по городу Первомайск Н.А. Бондарчук (на фото).

По ее словам, «полицейскому были причинены телесные повреждения и его здоровью был причинен средней степени вред».

«Проведены необходимые следственные действия и экспертизы. Вина их полностью доказана. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия опасного для жизни или здоровья представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Уголовное дело направлено в Стахановский городской суд, которым был вынесен обвинительный приговор», – добавила Бондарчук.

Санкции вменяемых мужчинам ч. 2 ст. 390 «УК ЛНР» предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет.

Бондарчук подчеркнула, что «данное преступление относится к категории тяжких».

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