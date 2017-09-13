«Решили затравить». Жители Макеевки задыхаются от химического запаха. Новости

Жители Горняцкого района неподконтрольной Макеевки жалуются на неприятный химический запах. Об этом идет речь в обсуждении в соцсетях.

«Войной не убило, так решили затравить! Пишу от имени жителей Горняцкого района Макеевки: пгт Маяк, Высокое, Грузско-Зорянское, Грузско-Ломовка и Межевое. Около 2-х месяцев назад в воздухе начал отчетливо ощущаться неприятный химический запах паленого пластика с видимым смогом, слышен в основном в ночное время и до утра с временными промежутками. Такое ощущение, что идут выбросы (если бы горело что-то, запах был бы постоянно). Возможно, это горит полигон мусорных отходов или выбросы на асфальтном заводе. Люди задыхаются, жалуются на головные боли, першения в горле, насморк и аллергию, а понять, что является причиной и источником вони, не могут», – говорится в посте.

Автор также сообщает, что жители указанных районов в телефонном режиме неоднократно обращались с просьбой разобраться в причине появления неприятного запаха и гари в воздухе в различные «инстанции ДНР»: «отдел оперативного реагирования», «отдел экологии и санэпидстанции» Макеевки. По его словам, были получены ответы и отговорки о невозможности определения источника удушливого запаха, о скорейшем решении проблемы.

Информацию об удушливом запахе подтверждают и другие макеевчане:

Вика: «У нас в Пролетарском и на Заперевальной тоже воняет»;

Наталья: «Да, вонь ужас, особенно утром»;

Юлия: «Травят – это мало сказано! В ночное время, чтобы ничего не доказали! Куда смотрит местное управление? Люди действительно плохо себя чувствуют: головные боли, недомогание, алергические реакции. И причем все лето, это в такую-то жару! Куда обращаться? Все морозятся (это не наш район, может, вам показалось)».

Пользователи соцсетей выдвигают различные предположения об источнике появления запаха, а также жалуются на бездействие «власти»:

Светлана: «Это горит старый отстойник на очистных, вонь стоит ужас, дым от них стелится по окрестностям, направление ветра решает, какой район будет сегодня мучатся от этой вони»;

Александр: «Писать в инстанции ДНР бесполезно – вы там просто пыль. Необходимо самим жителям определить направление ветра и выяснить причину удушья. Скорее всего, это чей-то "незаконный бизнес", приносящий доход сильным мира сего. Поэтому выяснять нужно осторожно, и только потом поднимать шум в прессе и в районе. Почему я так думаю? Потому что дело происходит по ночам. Аналогия есть, и связана она с выбросами заводов ММК и МКХЗ, где вся хрень выбрасывалась ночью с расчетом что утром никто не заметит умерших астматиков».

Напомним, жители Буденновского района Донецка жалуются на ужасный запах, который появляется поздно вечером и ночью.

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