Миротворцы на Донбассе: зачем Путин пошел на уступки. Новости

В начале сентября президент России Владимир Путин высказался в поддержку размещения миротворцев на Донбассе. Однако, одним из его условий было то, что они будут находиться только на линии разграничения. Против этого категорически выступила Украина, заявив, что миротворческая миссия ООН в случае введения на Донбасс должна располагаться на всей временно неподконтрольной территории. Однако, на днях, после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин согласился, что мандат миротворцев можно расширить. Впрочем, детали этого согласия еще нужно получить, отмечает политолог Владимир Фесенко. По мнению эксперта, Путин может создавать видимость готовности идти на уступки и договариваться, при этом преследуя цель выставить Украину в виде стороны, с которой невозможно договориться, пишет «Сегодня.ua».

«На самом деле вокруг темы миротворцев идет ведь не только переговорная борьба – чей вариант миссии миротворцев победит и чем это закончится, а еще и борьба политическая и пропагандистская. Одна из задач в рамках этой борьбы – подставить противоположную сторону, представить ее неконструктивной. Такие действия со стороны России уже предпринимались неоднократно. Они хотят показать украинскую сторону недоговороспособной», – отмечает эксперт.

По мнению Фесенко, Россия якобы демонстрирует гибкость и готовность идти навстречу, но, по сути, это желание подставить Украину. А так может произойти, если Россия, уступая в некоторых моментах, будет настаивать на тех, которые для Украины принципиальны. Украина, в таком случае, на размещение миротворческой миссии не согласится, хотя сама и инициировала ее введение, отмечает эксперт. Например, даже если Россия и согласится на присутствие миссии на всей временно неподконтрольной территории Донбасса, то остается вопрос о том, согласится ли она на присутствие миротворцев на украино-российской границе. А это для Украины является принципиальным вопросом, говорит он.

«Но самый главный камень преткновения – так называемое согласие "ДНР" и "ЛНР". Украина категорически против этого, а Россия настаивает на том, чтобы Киев официально договорился с "ДНР" и "ЛНР" об этой миссии. А это будет означать непрямое признание "ДНР" и "ЛНР", и они становятся субъектом и конфликта, и договоренностей. Для Украины это абсолютно неприемлемо», – сказал Фесенко.

Кроме контроля над 426 километрами украино-российской границы, Украина настаивает на том, что миротворцы должны обеспечивать безопасность во время выборов и контролировать места хранения тяжелого оружия, отмечает эксперт. Если ключевые из этих требований не будут выполнены, вероятность того, что Украина согласится на миротворческую миссию, небольшая. При этом обсуждаться могут вопросы относительно объема, характера присутствия миссии и ее функций, считает Фесенко. С другой стороны, также маловероятно и то, что Россия согласится на те условия, которые выдвинула Украина, отмечает он.

«Есть вещи, которые принципиально неприемлемы для нас, а есть вещи, на которых Россия принципиально настаивает с самого начала и от которых она не будет отказываться», – говорит он.

Так, например, Россия твердо настаивает на необходимости привлечения к этому решению «ДНР» и «ЛНР», что абсолютно неприемлемо для Украины, поэтому в этом вопросе возможности для компромисса нет, считает политолог. В вопросе с границей РФ готова пойти на уступки, но только в последнюю очередь, например, чтобы ее контролировали миротворцы или ОБСЕ на время проведения выборов, отмечает он.

В дальнейшем вопрос относительно размещения миротворческой миссии на Донбассе должна рассмотреть Генеральная ассамблея ООН. Как сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, этот вопрос включен в ее повестку дня.

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