В ОБСЕ констатировали наличие неотведенного вооружения в зоне АТО на Донбассе. Новости

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает фиксировать в зоне АТО на Донбассе вооружение, размещенное в нарушение соответствующих линий отвода и вне выделенных мест хранения. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 11 сентября.

Так, в подконтрольных украинскому правительству районах наблюдатели Миссии видели 4 неподвижные реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» вблизи пос. Хлебодаровка (Донецкая обл.) и 6 противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» вблизи пгт Желанное (Донецкая обл.), которые, по данным Миссии, размещены там в нарушение соответствующих линий отвода.

В неподконтрольных правительству районах за пределами линий отвода, но вне выделенных мест хранения беспилотный летательный мини-аппарат СММ зафиксировал наличие 40 неподвижных танков неустановленного типа на территории объекта вблизи с. Мануйловка (Донецкая обл.).

Также наблюдатели Миссии «зафиксировали наличие вооружения, которое не смогли верифицировать как отведенное, так как условия его хранения не соответствовали критериям, указанным в направленном подписантам Комплекса мер сообщении СММ от 16 октября 2015 года относительно эффективного мониторинга и верификации отвода тяжелого вооружения».

Отмечается, что в подконтрольных правительству районах за пределами соответствующих линий отвода команда Миссии зафиксировала наличие 12 буксируемых гаубиц 2A36 «Гиацинт-Б», а также констатировала, что там по-прежнему отсутствует 21 буксируемая гаубица 2А65. В другом месте хранения наблюдатели видели 12 ранее зафиксированных противотанковых пушек МТ-12, а также отметили, что еще одно место хранения, как и ранее, не использовалось и в нем отсутствовали 4 миномета 2Б9 «Василек».

Также наблюдатели ОБСЕ зафиксировали боевые бронированные машины, бронированные машины военного типа и свежие следы, по оценке, от танка в зоне безопасности. 11 сентября в неподконтрольном правительству районе наблюдатели зафиксировали 1 БРДМ-2, двигавшуюся в восточном направлении, и свежие следы предположительно от танка Т-64 вблизи с. Муратово (Луганская обл.).

11 сентября в неподконтрольных правительству районах команда СММ видела неподвижную боевую машину пехоты (БМП-2) вблизи пгт Сентяновка (Луганская обл.), бронетранспортер (БТР-70), двигавшийся в южном направлении вблизи с. Мичурино (Донецкая обл.), неподвижную БРДМ-2 вблизи с. Солнцево (Донецкая обл.) и неподвижный БТР-70 вблизи с. Староласпа (Донецкая обл.).

Также отмечается, что по данным воздушного наблюдения по состоянию на 8 сентября в г. Кальмиусское (Донецкая обл.) было обнаружено 8 бронированных машин военного типа и почти 60 грузовиков военного типа «в зоне, в пределах которой согласно пункта 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года запрещено размещение тяжелого вооружения и военной техники».