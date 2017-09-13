Порыв водопровода в Горловке: вода добежала до Енакиево, – соцсети (Фото). Новости

В неподконтрольной Горловке с 1-го сентября не устраняют порыв водопроводной системы в поселке Воробьевка. Об этом сообщают пользователи в соцсетях.

«В поселке Воробьевка с 1 сентября и по сегодняшний день течет вода, уже добежала до Енакиево, горводоканал никак не реагирует, проехали мимо, даже не остановились», – написал автор сообщения. В качестве подтверждения сказанного он приложил фото.

Горловчане постарались с юмором взглянуть на ситуацию:

Ясенька: «Это для яхт-спорта. Плывите)))»;

Олег: «Может, это рождение новой речки из природного источника?)».

Однако большинство комментариев – с указанием подобных проблем в разных частях города:

Татьяна: «На улице Дивизионная, 6 – порыв большой, уже в балку течет! Приезжайте, пожалуйста!»;

Наталья: «На улице Пугачева та же песня»;

Галина: «Что же тут сказать, нужно лично идти на прием к депутатам... В нашем случае по ул. Бондаря вода бежит с конца мая, в водоканале в один голос поют, что это не их сети, а вода продолжает бежать, странно, однако, стоки чистить аварийка приезжала, а порыв устранять не едут»;

Имевшие подобный опыт жители города советуют, что делать в такой ситуации: