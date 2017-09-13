В «ДНР» утверждают, что задержали торговцев очередью на «КПВВ». Новости

Сотрудники «министерства госбезопасности ДНР» задержали группу продавцов очереди на «КПВВ "Горловка"». Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

«На КПВВ «Горловка», по направлению выезда на Майорск, ежедневно собирается очередь автомобилей. На контрольном пункте несколько групп лиц (до 8 человек) занимали очередь с утра. После чего искусственно ее увеличивали, а затем предлагали подъехавшим автомобилистам место, расположенное ближе к КПВВ. И брали за это денежное вознаграждение от 200 до 400 грн», – сообщили в «МГБ».

Ранее сообщалось, что проблемы с очередями на КПП «ДНР» начались 6 сентября: из-за тщательных проверок на пункте пропуска и начала занесения информации о проезжающих в электронную базу на линии разграничения весь день были огромные очереди. 7 сентября на КПП «ДНР» «Александровка» также сохранялась напряженная ситуация. Как пояснили на «горячей линии главы ДНР», такое положение вещей будет ближайшие 2 недели. Причина – установка нового программного обеспечения на КПП.

11 сентября около 80-90 автомобилей оставались на ночлег в районе КПП «ДНР» «Александровка» (народное название Каргил/Каргилл), который находится на пути к украинскому КПВВ «Марьинка».

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория