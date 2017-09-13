США готовы поддержать финансирование миротворцев для Донбасса, – вице-премьер. Новости

Несмотря на намерения нынешней администрации США существенно сократить взносы в ООН, в том числе на миротворческие операции, официальный Вашингтон все же готов сделать исключение для Украины относительно введения миротворцев на Донбасс. Такое убеждение высказала в Вашингтоне вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе по результатам проведенных встреч в американской столице, передает «Укринформ».
«Думаю, что мы получили четкое заверение со стороны США относительно того, что Соединенные Штаты готовы сделать исключение из своего правила, которое они недавно ввели относительно отказа от поддержки любых миротворческих миссий со стороны ООН и их оплаты», – сообщила украинский чиновник в ответ на вопрос об отношении США к украинской инициативе в отношении миротворцев ООН.
Она выразила убеждение, что в случае принятия совместного решения в Совете Безопасности ООН о введении миротворцев на Донбасс, американская сторона «была бы готова поддержать это финансово».
Вице-премьер также напомнила, что Украина выступила с инициативой ввести миротворческую миссию на Донбассе еще в 2015 году, и «американские коллеги полностью разделяют этот подход».
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