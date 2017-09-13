Ситуация в пунктах пропуска утром 13 сентября. Новости

Сегодня утром, 13 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 12 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 41,5 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9424 человек и 1140 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7850 человек и 1210 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8360 человек и 1575 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 6068 человек и 1230 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9810 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 20/250;

КПВВ «Марьинка» – 30/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/40;

КПВВ «Гнутово» – 40/60.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Николай: «7:00. Очередь авто на 6:00 в сторону Бахмута: основная чуть меньше 1 поворота 600-700м (70-80 шт) до КПП. Ну (льготы 40-45шт) "псевдо льготы" бусов это 3 очередь 20 минимум»;

Борис: «8:15. За 1,5 часа очередь авто основная не сдвинулась ни на метр в сторону КПП ДНР и сейчас составляет за 1 поворотом 700-800 м. Льготная движется».

КПВВ «Марьинка»:

Оксана: «8:10. В сторону Курахово на КПП "Каргил" больше 100 машин»;

Оксана: «8:27. Из Донецка очередь с начала моста. Движение очень слабое»;

Анна: «8:50. В сторону Курахова полчаса назад на "нуле" было 100-150 человек пеших».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.