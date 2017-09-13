Сводка из зоны АТО за 12 сентября: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 27 обстрелов украинских позиций, 2 украинских военнослужащих ранены. Об этом сегодня утром, 13 сентября, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении единственной горячей точкой было Крымское. Здесь после 18 часов противник трижды открывал огонь по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На приморском (мариупольском) направлении противник применял миномет и гранатомет вблизи Широкино и дважды обстреливал укрепления сил АТО на подступах к Водяному.

На донецком направлении из минометов калибрами 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов участники незаконных вооруженных формирований 4 раза били по позициям сил АТО вблизи Авдеевки. Также вечером и ночью противник трижды открывал огонь из 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, вооружения БМП, стрелкового оружия по украинским укреплениям у Песков. Кроме того, около 20 часов в районе Каменки НВФ выпустили 12 мин калибром 82 мм.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 36 раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинских силовиков попали районы 15 населенных пунктов. При обстрелах применялись артиллерия, танки, минометы, вооружение БТР и БМП, а также гранатометы и стрелковое оружие. По данным командования, в результате обстрелов в Петровском районе Донецка повреждено домостроение. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 7 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись Калиново, Желобок и Калиновка. Огонь велся из вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия».