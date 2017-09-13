Волынец предрекает крах угольных предприятий. Новости

Отсутствие государственных дотаций станет причиной краха большинства государственных угольных предприятий. Об этом рассказал лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

По его словам, долги по зарплате на государственных угледобывающих предприятиях Украины сейчас составляют более 300 млн грн, и надежды на то, что они будут погашены, – нет.

«Напротив, до конца года задолженность перед шахтерами будет расти, поскольку предприятия не в состоянии самостоятельно обеспечить выплату заработной платы, а средства, предусмотренные в Госбюджете-2017 на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции в сумме 1,429 млрд грн, уже использованы», – отметил Волынец.

«Только для того, чтобы своевременно рассчитываться с горняками за их тяжелую и опасную работу, до конца этого года из госбюджета нужно еще как минимум 900 млн грн. А угольные предприятия имеют еще и многолетние долги за использованную электроэнергию, которые исчисляются в млрд грн. Поэтому странным, если не сказать абсурдным, кажется ответ министра финансов Украины Александра Данилюка о том, что дотации на поддержку угольной отрасли Украины в проекте Госбюджета на 2018 год не предусмотрены», – добавил он.

По словам лидера Независимого профсоюза горняков, это приведет большинство государственных угледобывающих предприятий к краху.

«Властям следовало бы прежде всего убрать из государственной угольной промышленности "смотрящих", а не лишать ее поддержки. Потому что то, что происходит сейчас, неизбежно приведет к значительным социальным потрясениям с непредсказуемыми последствиями в шахтерских регионах», – сообщил Михаил Волынец.

Ранее сообщалось, что проект государственного бюджета на 2018 год не предусматривает дотации шахт. Об этом рассказал министр финансов Александр Данилюк.

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