В «ЛНР» психически нездоровый парень принес домой реактивный огнемет, – соцсети. Новости

В неподконтрольной украинским властям Комиссаровке (Перевальский р-н, Луганская обл.) молодой человек, 1990 года рождения, состоящий на учете у психиатра, принес домой реактивный огнемет. Об этом сказано в сообщении группы «ЛНР. Хроники дурдома» в Facebook.

Сообщается, что в «полицию» позвонила жительница Комиссаровки и сообщила, что ее сын, который состоит на учете у врача-психиатра, принес домой гранатомет, который он нашел. «Полиция» прибыла на место происшествия и изъяла реактивный пехотный огнемет «Шмель».