В «ЛНР» психически нездоровый парень принес домой реактивный огнемет, – соцсети. Новости

В «ЛНР» психически нездоровый парень принес домой реактивный огнемет, – соцсети

13.09.17 10:41dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook «ЛНР. Хроники дурдома»

В неподконтрольной украинским властям Комиссаровке (Перевальский р-н, Луганская обл.) молодой человек, 1990 года рождения, состоящий на учете у психиатра, принес домой реактивный огнемет. Об этом сказано в сообщении группы «ЛНР. Хроники дурдома» в Facebook.

Сообщается, что в «полицию» позвонила жительница Комиссаровки и сообщила, что ее сын, который состоит на учете у врача-психиатра, принес домой гранатомет, который он нашел. «Полиция» прибыла на место происшествия и изъяла реактивный пехотный огнемет «Шмель».

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