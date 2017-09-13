В «ДНР» похвастались количеством предприятий (Фотофакт). Новости

В соцсети появилось фото билборда, на котором приведены данные «статистики». В частности, «министерство торговли и промышленности ДНР» сообщает, что в «ДНР» функционирует 102 предприятия пищевой промышленности, 49 предприятий химпрома, 46 металлургических предприятий.

«А вы говорите, в ДНР работы нет. Столько производства!», – пишет автор поста. Жители неподконтрольных территорий активно включились в обсуждение вопроса трудоустройства.

Большинство из них утверждают, что, даже несмотря на большое количество предприятий, с работой в «республике» туго:

Dmitriy: «Приходишь в центр занятости, а тебе говорят: извините, свободных вакансий нет.Это ДНР, детка»;

Лера: «Работы нет, она передается по наследству)»;

Ольга: «Главное – картинка, а есть работа, нет работы – это мало кого интересует в дыре. Я уже не говорю про з/п»;

Alex: «Вся Западная Европа от зависти за промышленной мощью молодой республикой засохнет, видимо»;

Влад: «Идти за 5-7 тыс. руб. работать на завод. Интересно, дать эти деньги Захару – и пускай проживет, например, за такие деньги, а если еще есть жена, дети, интересненько, вообще не вижу перспектив в ДНР, мое мнение лично))»;

Юлия: «Работа есть, 20 тыщ вон в апалчении, с хунтой воюют за 15 косых руплей. Это основная работа и самая высокооплачиваемая»;

Дмитирй: «Единственное, что у нас работает на 5 баллов безоговорочно, это пропаганда, здесь мы впереди планеты всей».

В меньшинстве остались те, кто утверждает, что работа есть:

Дмитрий: «В ДНР работа есть – нет специалистов, фирма, где я работаю, год бухгалтера и прораба не могла найти»;

Константин: «Работа есть – работать никто не хочет!».

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