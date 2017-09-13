Битва за трамвай в Краматорске продолжается. Новости

Активные граждане Краматорска (Донецкая обл.) настаивают на возвращении в город трамвайного движения, которое прекратилось с 1 августа. Мнения с властью расходятся: нерентабельный по заявлениям мэрии трамвай нужен жителям отдаленных поселков, так как это единственный удобный способ сообщения с центром города.

«Битва за трамвай в Краматорске продолжается. Народ – за трамвай, а те, кто при власти, хотят его уничтожить, ссылаясь на нерентабельность, прикрывая грабеж и распил трамвая нерентабельным автобусом», – считает краматорчанин Самуил Мамченко.

11 сентября группа активистов посетила трамвайное депо, чтобы зафиксировать, какое имущество там находится. Самуил Мамченко утверждает, что 8 трамваев хоть завтра могут снова выйти на линию, вагоны в исправном состоянии.

Правда, зайти на территорию трамвайного депо было проблематично, пришлось даже вызывать полицию. Активисты хотели получить документы на землю, но их не предоставили. Их также интересовала судьба тех сотрудниц депо, которым не предоставили новое место работы и увольняют в никуда.

12 сентября состоялся новый визит активистов в трамвайное депо. Удалось зафиксировать на фото то имущество, которое пока еще находится в депо. Фотоматериалы и заявления от сотрудниц, которых ждет увольнение, намерены передать городскому голове Андрею Панкову и ожидать дальнейшей реакции со стороны градоначальника – отстаивать городской трамвай намерены всерьез и основательно.

Пару дней назад общее собрание жителей состоялось в поселке Веселый. В поддержку трамвая вышли более 400 человек, обращение к городским властям с требованием возобновить в Краматорске трамвайное движение подписали 369 человек. Также состоялась встреча с депутатом и представителем мэрии, где снова обсуждался вопрос прекращения трамвайного движения в Краматорске.

Заместитель городского головы Сергей Боевский заверил жителей, что в ближайшее время ТТУ пополнится дополнительными единицами транспорта, чтобы удовлетворять все нужды пассажиров. Помимо этого, в разработке находится проект по запуску троллейбусной линии в поселок Веселый. Жители в свою очередь предложили чиновникам приехать утром буднего дня, когда в переполненный автобус невозможно сесть и из поселка приходится идти пешком в район Нового света, где удобная транспортная развязка.

Постепенная замена трамваев на автобусы началась еще летом, некоторое время автобусы и трамваи ходили параллельно по одним и тем же маршрутам. Решение о прекращении в Краматорске трамвайного движения было принято еще в первых числах мая текущего года, а полностью остановлен трамвай с 1 августа. В этот же день на сайте электронных петиций было зарегистрировано обращение к властям с предложением закупить несколько современных трамваев для Краматорска. Петиция быстро набрала необходимое количество голосов, но ответ мэрии не порадовал тех, кто выступает за сохранение трамвая в городе.

Низкий удельный вес трамвайных перевозок, нерентабельность трамвая, несоответствие тарифа реальной стоимости перевозки пассажиров, высокий износ контактной сети, дорогостоящий ремонт и содержание трамвайного хозяйства и 15 млн грн за новый трамвай – такие аргументы за то, чтобы прекратить трамвайное движение, были названы властями.

Замена комфортными автобусами, по мнению городских властей и самого ТТУ, решает вопрос транспортного сообщения. Тем более, что в коммунальных автобусах действуют все те же льготы, как и в горэлектротранспорте.

Пока активисты сражаются за трамвай, в ТТУ проводят инвентаризацию, чтобы понимать, что делать дальше с оставшимся имуществом и рабочим оборудованием. Предварительно подсчитали, что демонтаж трамвайной линии обойдется в 8,6 млн грн. Выходное пособие 58 сотрудникам трамвайного депо обойдется еще в 335 тыс. грн. Реализовать материалы и изделия смогут на 16 млн грн. Полученные средства направят на закупку новых автобусов и на развитие троллейбусного движения в городе. Те вагоны, которые на ходу (по заверениям руководства ТТУ, их всего 4), еще могут быть проданы в те города, где курсируют подобные трамваи. Рельсы со значительным износом пойдут на металлолом.

Источник: Вчасно