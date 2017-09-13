Эксперт о матче «Шахтер» – «Наполи»: Эмоции будут зашкаливать. Новости

Сегодня, 13 сентября, ФК «Шахтер» стартует в Лиге чемпионов: в Харькове примет «Наполи». Команду, которая 17 матчей подряд не проигрывает. С 1/8 финала прошлой ЛЧ, где неаполитанцы уступили будущему победителю «Реалу». Об этом пишет «Сегодня.ua».

С итальянцами нам всегда сложно. «Днепр» у неаполитанцев выигрывал, но это было до новейшей эпохи «Наполи» с тренером Сарри. В прошлом году «Динамо» открывало ЛЧ домашним матчем против той же «пиццы Наполетана», и проиграло 1:2 (дубль Милика). «Шахтер» с «Наполи» еще не встречался, а статистика «горняков» против клубов из Италии: в 9 домашних матчах – 3 победы, 6 проигрышей. Без «мировых».

Судить будет немецкий рефери Феликс Цвайер, 36-летний агент по недвижимости. При нем «горняки» громили «Фенербахче» (3:0), а «Днепр» уступил «Интеру» (0:1), заканчивая вдесятером после удаления Ротаня. Но! Тот евросезон-14/15, начавшийся у днепрян с Цвайером, стал для них триумфальным – добрались до финала Лиги Европы!

Накануне, в матче ЧУ, «горняки» потеряли центрбека Кривцова: травма, на 6-8 недель. Капитан «Наполи» Гамшик назвал матч с «Шахтером» «тяжелым испытанием», но при этом группу ЛЧ, где еще «МанСити» и «Фейеноорд», – «не самой сложной». Что ж, посмотрим.

«Уверен, что к этому поединку футболисты "Шахтера" начали неосознанно готовиться еще с момента жеребьевки. Эмоции будут зашкаливать. Во внутреннем чемпионате сыграно уже 8 туров, и команда набрала неплохой ход. "Наполи" в тонусе, возможно, даже чуть проигрывает. Тактическое разнообразие в игре "Шахтера" и большой опыт еврокубковых поединков позволят играть с итальянцами более уверенно. Проблемой для "горняков" может стать то, что "Наполи" проповедует высокий прессинг. А на то, как "горняки" выходят из обороны, иногда бывает тревожно смотреть. Наигрывают Пятова – в той ситуации, когда ему остается просто побыстрее вынести мяч подальше от своих ворот. У меня надежда на Ракицкого с его умением отдать точный пас сразу из первой зоны в третью. Фред – тоже мастер разрезных передач. Но я не думаю, что "Наполи" будет делать упор только на высокий прессинг. Сарри очень хорошо вышколил их тактически, научил гибкости. Поэтому итальянцы будут действовать по ситуации. Если увидят, что давление не работает, не станут этим злоупотреблять. Очень нежелательно в игре с любой итальянской командой пропускать первыми. Они могут засушить игру, удержать даже малейшее преимущество, это в их характере. Плюс прекрасно играют на контратаках. Что касается судей. Немецкие арбитры – всегда педанты, придерживающиеся правил, и всегда уверенные в своей правоте. Что-то доказывать им, спорить бесполезно. Но при этом они умеют отличить грубость от жесткости, поэтому "горнякам" не нужно бояться навязывать сопернику борьбу», – говорит экс-защитник «горняков» Александр Сопко.

Напомним, что матч Лиги чемпионов «Шахтер» – «Наполи» начнется в 21:45.