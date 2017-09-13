В «ДНР» не довезли семена и детскую обувь на сумму 26 тыс. грн (Фото). Новости

На Донетчине через КПВВ «Гнутово» гражданин Украины пытался вывезти на неподконтрольную украинским властям территорию различные товары общей стоимостью 26 тыс. грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

Как отмечается в сообщении, мужчина собирался провезти товары через КПВВ «Гнутово» в собственном автомобиле. В ходе проверки и осмотра авто пограничники совместно с представителем Государственной фискальной службы обнаружили в багажном отделении семена овощных культур, новую детскую обувь, подгузники. Всего, было найдено товара на сумму около 26 тыс. грн.

«Товар передан представителям Государственной фискальной службы для принятия правового решения», – сказано в сообщении.

Напомним, недавно через КПВВ «Гнутово» мужчина пытался провезти на неподконтрольную украинским властям территорию одежду на 79 тыс. грн.

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