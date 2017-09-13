На Луганщине в образовательные центры «Донбасс-Украина» обратились почти 1,3 тыс. человек. Новости

По состоянию на 12 сентября в образовательные центры «Донбасс-Украина» на Луганщине за консультацией обратилось 1284 человека, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что для прохождения годового оценивания и государственной итоговой аттестации направлены в школы для получения документа государственного образца о базовом общем среднем образовании – 11 абитуриентов, о полном общем среднем образовании – 50 абитуриентов, о базовом общем среднем образовании и полном среднем образовании – 35 абитуриентов.

Для поступления в высшие учебные заведения с временной справкой (то есть уже прошли годовое оценивание и государственную итоговую аттестацию) подали документы 93 абитуриента.

Для поступления в вузы с документом государственного образца (по вступительным экзаменам) подали документы 349 абитуриентов.

Общее количество абитуриентов, принятых на обучение в вузы через образовательный центр «Донбасс-Украина», составляет 414 человек, из них 298 студентов будут учиться за счет государственного бюджета, по контракту – 115 студентов.

В пресс-службе также напомнили, что выпускники школ с временно неподконтрольных украинской власти территорий и населенных пунктов, находящихся на линии разграничения, могут поступить по упрощенной системе на обучение в вузы или профлицеи с помощью образовательных центров до 30 сентября.