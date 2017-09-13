В госбюджет еще не заложено финансирование реинтеграции Донбасса, – министр. Новости

Финансирование на реинтеграцию неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей будет выделено в случае принятия соответствующего законопроекта. Об этом в интервью «Українським новинам» заявил министр финансов Украины Александр Данилюк.
«Мы готовим бюджет на базе действующих законов. Когда будет принят закон (о реинтеграции), тогда мы посмотрим, что это означает для бюджета, и внесем коррективы», – сказал Данилюк, отвечая на вопрос о том, как реализация закона о реинтеграции Донбасса отразится на бюджете Украины.
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