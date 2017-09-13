В США конфликт на Донбассе назвали «болезненной точкой» в отношениях с Россией. Новости

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон считает вопрос урегулирования украинского кризиса и соблюдения территориальной целостности Украины чрезвычайно важным. Об этом заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт во время брифинга, передает «УНН».

«Я знаю, что мы должны решить этот кризис. И частично причина, почему мы назначили Курта Волкера урегулировать текущую ситуацию в Украине, это то, что Госсекретарь считает это очень важным», – сказала Нойерт.

Пресс-секретарь также отметила, что США поддерживают территориальную целостность Украины. По ее словам, конфликт на Донбассе является «болезненной точкой» в российско-американских отношениях.

«Мы поддерживаем территориальную целостность Украины. Это, конечно, не изменилось», – заявила Нойерт.