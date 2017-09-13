Военно-гражданским администрациям предлагают расширить полномочия по содержанию КПВВ. Новости

Военно-гражданским администрациям предлагают предоставить полномочия заказывать продукцию, услуги и энергию для контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за средства местных бюджетов. Об этом говорится в законопроекте №7105 «О внесении изменений в Закон Украины "О военно-гражданских администрациях" (в части надлежащего содержания пунктов пропуска через государственную границу и контрольных пунктов въезда-выезда)», который 11 сентября зарегистрировала группа из 25 народных депутатов во главе с Сергеем Рудиком.

Законопроектом предлагается расширить полномочия военно-гражданских администраций и предоставить им возможность договариваться о привлечении средств предприятий, населения и бюджетных на строительство, расширение, ремонт и содержание инфраструктуры КПВВ.

Также предлагается добавить норму, согласно которой ВГА смогут за счет средств местных бюджетов заказывать для КПВВ продукцию, услуги, энергоресурсы.

В пояснительно записке к законопроекту также указано, что в период с 24 июля по 10 августа группа народных депутатов Украины осуществила рабочую поездку, в ходе которой «проинспектировала», в том числе, и состояние КПВВ на Донбассе.

«По результатам "инспекции" контрольных пунктов въезда – выезда, которые непосредственно находятся в зоне столкновения и на административной границе с Крымом, нами был выявлен ряд проблем. Среди них и отсутствие надлежащего их содержания. Именно поэтому, возникает настоятельная необходимость на законодательном уровне урегулировать вопросы содержания контрольных пунктов въезда – выезда путем расширения полномочий военно-гражданских администраций», – отмечают авторы документа.