Скайп-конференция Контактной группы завершена, – «ЛНР» . Новости

Участники подгруппы по безопасности Контактной группы завершили видеоконференцию. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «уполномоченного представителя ЛНР» на Минских переговорах Владислава Дейнего (на фото).
«Видеоконференция участников рабочей группы по безопасности завершилась», – сказал он.
Также на интернет-ресурсах утверждается, что «от Украины принимает участие эксперт вместо официального представителя». Как считают в «ЛНР», это говорит об «отсутствии намерения вести конструктивный диалог».
О том, что сегодня, 13 сентября, пройдет скайп-конференция, сообщала пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.
«13 сентября предусмотрено проведение видеоконференции подгруппы по безопасности. Скайп-встреча пройдет в продолжение договоренностей Трехсторонней контактной группы для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Украинская сторона инициировала проведение этой скайп-встречи подгруппы по безопасности с целью в очередной раз призвать РФ и ОРДЛО к выполнению Минских соглашений», – написала Олифер.
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