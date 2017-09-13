Скайп-конференция Контактной группы завершена, – «ЛНР» . Новости

Участники подгруппы по безопасности Контактной группы завершили видеоконференцию. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «уполномоченного представителя ЛНР» на Минских переговорах Владислава Дейнего (на фото).

«Видеоконференция участников рабочей группы по безопасности завершилась», – сказал он.

Также на интернет-ресурсах утверждается, что «от Украины принимает участие эксперт вместо официального представителя». Как считают в «ЛНР», это говорит об «отсутствии намерения вести конструктивный диалог».

О том, что сегодня, 13 сентября, пройдет скайп-конференция, сообщала пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

«13 сентября предусмотрено проведение видеоконференции подгруппы по безопасности. Скайп-встреча пройдет в продолжение договоренностей Трехсторонней контактной группы для контроля за соблюдением режима прекращения огня. Украинская сторона инициировала проведение этой скайп-встречи подгруппы по безопасности с целью в очередной раз призвать РФ и ОРДЛО к выполнению Минских соглашений», – написала Олифер.

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