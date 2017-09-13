Начались подготовительные работы по прокладке газопровода к прифронтовой Авдеевке (Фото). Новости

На Донетчине приступили к подготовительным работам по прокладке газопровода Очеретино – Авдеевка. Об этом сообщает руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

Газопровод до прифронтового города будет длиной более 14 км и пройдет по территории, контролируемой украинскими властями. Стоимость проекта – 58 млн грн, половину из которых выделил Авдеевский коксохимический завод, вторая половина средств выделена из областного бюджета.

«Сейчас завозим трубу, подготовили технику (частично будем арендовать ее у военных, частично – у подрядчика), получаем в ГАСК разрешение и, как сообщают мне подрядчики – 40 дней им нужно от начала прокладки труб, чтобы газ пошел в Авдеевку. Ключевой проблемой в проекте была труба. Сразу отмечу, что мы отказались от дешевой российской, отдали предпочтение качеству, которое обеспечивает отечественный производитель. Но и здесь были вопросы – с Донецкоблгазом, который все делал для того, чтобы мы не купили трубу, дешевле на 17 млн ​​грн. Они каким-то странным образом определили фирму, где мы должны закупить трубы, зато мы нашли производителя, который по качеству, по сертификатам соответствует нормам, которые изложил Донецкоблгаз. Подрядчик даже провел испытания – чтобы снять все вопросы по качеству. Но облгаз упирался, отказывался иметь дело с "не своей трубой" и только с подключением правоохранительных органов нам удалось забрать техническую документацию и проектно-сметную документацию, которую заказала и оплатила Авдеевская ВГА», – написал Жебривский.

Губернатор также заверил, что газ в прифронтовой Авдеевке будет и с прокладкой газопровода должны успеть до холодов.

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