В Краматорске усилили меры по недопущению появления африканской чумы свиней. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) городские власти усиливают профилактические меры по недопущению появления африканской чумы свиней (АЧС). В городе введены карантинные ограничения. Соответствующее решение Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии размещено на сайте Краматорского городского совета.

В опубликованном документе отмечается, что за период с 2012 года по август 2017 года в Украине зарегистрировано 245 случаев АЧС, в том числе в 2017 году – 97 случаев. Из них, 4 – в Донецкой области. «Ситуация по африканской чуме свиней в Украине продолжает ухудшаться», – сказано в сообщении.

В связи с недавним случаем африканской чумы в селе Анновка Добропольского района, принято решение ограничить ввоз в Краматорск живых свиней, а также мяса из этого района.

Также, соответствующим службам дано распоряжение контролировать наличие ветеринарных документов, а владельцам свиноводческих хозяйств провести обязательную вакцинацию животных и придерживаться «закрытого» режима работы. «Активизировать разъяснительную работу с субъектами хозяйствования независимо от формы собственности и населением по обеспечению соблюдения «закрытого» режима работы хозяйств, занимающихся выращиванием свиней», – сказано в документе.

Кроме того, в городе будет создан материальный резервный фонд на случай возникновения АЧС.

Как сообщалось ранее, в Покровске (Донецкая обл.) приняты ряд ограничений в связи с выявленным очагом африканской чумы свиней. Решено временно ограничить движение автотранспорта на въезде из Константиновского района автотрассы «Покровск – Константиновка».

Напомним, в Добропольском районе (Донецкая обл.) на территории Анновского сельсовета подтвердился факт африканской чумы свиней (АЧС).

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