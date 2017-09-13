В Мариуполе снесут мост (Фото). Новости

В Левобережном районе Мариуполя (Донецкая обл.) снесут мост у проходных комбината «Азовсталь». На период демонтажных работ перекроют ул. Набережную и изменят схему движения общественного транспорта.

Как сообщил заместитель директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры горсовета Петр Чекер, мост у остановки «Коксовая» не используется по назначению и небезопасен для мариупольцев.

«Для безопасности проезжей части, автолюбителей и пешеходов были приняты срочные меры: аварийно-водолазная служба снесла потенциально опасные части моста. Мост демонтируют с 7:00 утра 16 сентября по 14:00 17 сентября. В противном случае из-за дальнейших коррозионных изменений мост реально будет представлять угрозу для жителей. На период работ на Набережной будет перекрыто движение», – сообщил Петр Чекер.

По словам заместителя председателя Левобережной районной администрации Сергея Коробского, вопрос доставки сотрудников и рабочих на различные предприятия уже решен.

«Рабочие МК "Азовсталь" в цеха будут доставляться внутри комбината. Также организована доставка сотрудников ТТУ и КП "Коммунальник". Проезд откроют только для спецтранспорта, проводящего ремонтные работы», – отметил он.

Директор МТТУ Виталий Донев уточнил, что на время демонтажа коммунальный транспорт будет двигаться по измененным маршрутам.

«Троллейбус №15 из микрорайона Западный будет двигаться только до центральных проходных комбината "Азовсталь" и возвращаться обратно. Трамваи №5 и 6 – по Левобережнему кольцу. Автобус №15-а из микрорайона Западный последует через пр. Металлургов, пр. Никопольский, пр. Единства, ул. Голубенко, ул, Лепорского и далее как обычно. Чтобы максимально минимизировать неудобства пассажиров, будут добавлены автобусы для перевозки жителей Левого берега в центр города. Другой дороги, к сожалению, нет», – сказал он.

Автобусы частных перевозчиков также изменят схему движения.

«Это 24т, 124, 153, 112, 157 и 201 маршруты. Они будут следовать по пр. Металлургов и параллельно по ул. Куинджи до пр. Никопольского, через пр. Единства выезжать на ул. Гугеля и далее на пр. Победы. Сегодня на оперативном совещании об этом будут проинформированы перевозчики, а схемы разместят на сайте Мариупольского городского совета», – подчеркнул директор Департамента транспорта и связи горсовета Василий Клат.

Источник: mrpl.city