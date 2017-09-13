Донбасс и Запад Украины соединят новые маршруты поездов, – «Укрзализныця». Главная

«Укрзализныця» планирует запустить поезда с запада на восток Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы наблюдаем оживление перевозок в международном сообщении, и будем развивать его», – рассказал и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

В приоритете, по словам Евгения Кравцова, развитие маршрутов внутренних пассажирских перевозок.

«В перспективе будут введены маршруты Ужгород – Лисичанск, Ивано-Франковск – Константиновка – это позволит надежно соединить Донбасс с центральными и восточными регионами страны», – отметил он.