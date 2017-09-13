У полиции Донетчины новый руководитель (Фото). Новости

Полицию Донецкой области возглавил Николай Семенишин, сообщает спикер Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Наталья Шиман на своей странице в Facebook.

Представил нового руководителя сегодня, 13 сентября, в Мариуполе первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой в ходе рабочего визита в Донецкую область.

До этого назначения Николай Семенишин возглавлял полицию Хмельницкой области.

Сообщается, что Николай Семенишин родился 25 ноября 1969 года на Хмельнитчине. Службу в органах внутренних дел начал в 1990 году милиционером взвода патрульно-постовой службы в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая обл.). Впоследствии работал в подразделениях уголовного розыска и на руководящих должностях подразделений правоохранительных органов Западной Украины.

В ходе совещания с личным составом областного главка полиции первый заместитель главы МВД также отметил лучших работников Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Правоохранители и спасатели получили награды от президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров, а также отличия МВД и очередные специальные звания.

Фото: Facebook Натальи Шиман