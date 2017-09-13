В «ДНР» восстанавливают два моста (Фото). Новости

В «ДНР» заканчивают ремонтно-восстановительные работы двух мостов, получивших повреждения в результате боевых действий в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба «министерства транспорта Донецкой народной республики».

Речь идет о мостах, расположенных на 58-м и 64-м км автомобильной дороги «Енакиево – Шахтерск – Амвросиевка».

В пресс-службе утверждают, что работы выполнены на 85%. «Согласно графику, данные объекты будут сданы в эксплуатацию в IV квартале текущего года… работы на данных объектах были начаты в I квартале 2017 года», – говорится в сообщении.

Напомним, в 2016 году на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области были восстановлены и введены в эксплуатацию следующие автомобильные мосты, пострадавшие в результате боевых действий:

мост через реку Северский Донец вблизи села Закотное (Лиманский р-н), стоимость – 40 млн грн., открыт в декабре 2016 года;

мост через реку Казенный Торец возле села Семеновка (Славянский р-н), стоимость – 70 млн грн, открыт в декабре 2016 года;

Северный путепровод в Константиновке, открыт в декабре 2016 года;

мост через реку Бахмутка вблизи села Благодатное (Бахмусткий р-н), стоимость – 7 млн грн;

и др.

В 2017 году процесс восстановления мостов продолжается.

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