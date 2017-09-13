В «ДНР» восстанавливают два моста (Фото). Новости

В «ДНР» заканчивают ремонтно-восстановительные работы двух мостов, получивших повреждения в результате боевых действий в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба «министерства транспорта Донецкой народной республики».
Речь идет о мостах, расположенных на 58-м и 64-м км автомобильной дороги «Енакиево – Шахтерск – Амвросиевка».
В пресс-службе утверждают, что работы выполнены на 85%. «Согласно графику, данные объекты будут сданы в эксплуатацию в IV квартале текущего года… работы на данных объектах были начаты в I квартале 2017 года», – говорится в сообщении.
Напомним, в 2016 году на подконтрольной украинской власти территории Донецкой области были восстановлены и введены в эксплуатацию следующие автомобильные мосты, пострадавшие в результате боевых действий:
- мост через реку Северский Донец вблизи села Закотное (Лиманский р-н), стоимость – 40 млн грн., открыт в декабре 2016 года;
- мост через реку Казенный Торец возле села Семеновка (Славянский р-н), стоимость – 70 млн грн, открыт в декабре 2016 года;
- Северный путепровод в Константиновке, открыт в декабре 2016 года;
- мост через реку Бахмутка вблизи села Благодатное (Бахмусткий р-н), стоимость – 7 млн грн;
- и др.
В 2017 году процесс восстановления мостов продолжается.
Читайте также:
- Жители возмущены: Когда же «ДНР» начнет восстанавливать мосты? (Фото)
- Что осталось от Путиловского моста в Донецке (Фото)
- Президент на Донетчине открыл восстановленные мосты (Фото)
- В Донецкой области открыли восстановленный мост через р. Сухая Плотва
- Восстановленный мост в Семеновке с высоты птичьего полета (Фото, Видео)
- Как в Константиновке сыпется мост за 26 миллионов (Видео)
- В Бахмуте на ремонт путепровода потратят более 12 млн грн
- В Краматорске восстанавливают мосты (Фото)
- В Луганской области отремонтируют 6 разрушенных мостов
- В Северодонецке открыли путепровод, отремонтированный за деньги Японии (Фото)
- Восстановленный мост через Северский Донец считают лучшим проектом ЕС за границей
- Мост на Луганщине восстанавливают военные. Подрядчики отказываются (Фото)
Комментарии