Переселенка из Авдеевки отсудила адресную помощь, имея жилье в зоне АТО. Новости

Переселенка из Авдеевки доказала через суд, что имеет право на адресную помощь. Суд постановил возобновить ей выплаты.

Уже третий год переселенка Анастасия Семочкина (на фото) живет в Константиновке (Донецкая обл.). Она – мать двух несовершеннолетних дочерей. Меньшая Анна тут и родилась.

Молодая мама признается, без собственной крыши над головой жить очень тяжело, поэтому несколько раз возвращалась в Авдеевку. Но из-за постоянного страха за детей вынуждена перебиваться в чужом городе. В Авдеевке их дом не обошли боевые действия. Снаряды повредили фасад и окна.

Сегодня жилье в Константиновке семья снимает более, чем за 1 тыс. грн. Государственная компенсация покрывает эту сумму лишь частично. Новость о том, что деньги необходимо вернуть, а это более 40 тыс. грн, женщину шокировала. «До сентября 2014 года я получала нормально. Ходила, переоформляла каждые полгода. В сентябре 2016 года я пошла переоформила, написала заявление. Через месяц позвонили, сказали, что такая ситуация, вам не положено. Оказалось, что теперь у меня задолженность, я должна», – рассказала переселенка.

Другого выхода, как идти в суд, Анастасия не видела. Помогать отстаивать права переселенки взялись юристы Благотворительного фонда «Право на защиту». Организация уже имеет конкретные победы в отстаивании прав людей, которые стали вынужденными переселенцами не по собственной воле. «Управление социальной защиты в Константиновке прекратило выплату адресной помощи Семочкиной как переселенцу в связи с выявленным жильем в собственности мужа, которое располагалось в Константиновке. Факт пребывания этого населенного пункта в перечне зоны АТО не брался во внимание. Мы помогли собрать документы и обратились с иском в суд», – прокомментировала юрист БФ «Право на защиту» Маргарита Оксаниченко.

Только благодаря бесплатной правовой помощи Анастасии хватило сил и нервов, чтобы доказать в суде свою невиновность. Тем самым не только не возвращать финансовую помощь, а и добиться ее возобновления. «Суд встал на мою сторону. Что все-таки Постановление 535 на тот момент действовало, что Константиновка действительно является зоной АТО и что нет оснований для приостановления мне адресной помощи. И постановил отказать им в требовании с меня денег за тот период, что я им якобы должна и с сентября возобновить все выплаты», – сказала Анастасия Семочкина.

История Анастасии имеет положительный финал в судебном противостоянии с государством. Но он скорее исключение из правил. Как призналась молодая мама, ситуация, когда тебя пытаются выставить лгуньей – унизительна. По ее мнению, переселенцы вынужденно возвращаются домой, потому что постоянно сталкиваются не только с бытовыми или финансовыми проблемами, но и юридическими. Они устали кому-то что-то доказывать, отстаивая свои права.

По материалам Благотворительного фонда «Право на защиту» Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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