Переселенцы смогут получать пенсии в любом банке – решение Кабмина. Новости

Кабинет Министров Украины ввел возможность выплаты пенсий и социальных выплат внутренне перемещенным лицам с получением наличных средств и проведением безналичных операций через любые банки, а не только через «Ощадбанк». Соответствующее решение было принято сегодня, 13 сентября, на заседании правительства. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».
Соответствующее решение премьер-министр Украины Владимир Гройсман зачитал среди принятых без обсуждения.
Согласно проекту решения, выплата пенсий, других соцвыплат переселенцам проводится через счета и сеть учреждений «Ощадбанка» как наличными, так и через безналичные операции, а также через сеть учреждений любых банков на подконтрольной украинской власти территории.
Доставка пенсий и социальных выплат лицам с инвалидностью I группы по месту жительства Кабмин передал «Укрпочте».
В Благотворительном фонде «Право на защиту» отмечают, что ранее правозащитники неоднократно указывали на то, что ограничение переселенцев в выборе обслуживающего банка является дискриминационным. Кроме того, мониторинговые команды БФ постоянно фиксируют большие очереди переселенцев, в основном – пенсионеров, в отделениях «Ощадбанка». Предоставление переселенцам возможности получать выплаты в других банках, вероятно, уменьшит нагрузку на «Ощадбанк» и позволит ВПЛ получать надлежащие денежные средства, не выстаивая долгое время в изнурительных очередях.
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