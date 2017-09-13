Суд вынес решение в отношении матери, которая изрубила кухонным топором сына. Новости

Суд удовлетворил ходатайство Артемовского местной прокуратуры о помещении женщины, подозреваемой в покушении на убийство собственного ребенка, в психиатрическое учреждение. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что 36-летняя мать, нанесшая своему 8-летнему сыну множественные удары кухонным топором по голове, с 2015 года состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом «шизофрения».

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство малолетнего ребенка) УК Украины под процессуальным руководством Артемовской местной прокуратуры продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

Напомним, 10 сентября жительница Соледара кухонным топором ударила своего сына по голове, в результате чего ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга тяжелой степени, отек и набухание головного мозга. Мальчик находится в реанимационном отделении больницы Бахмута в крайне тяжелом состоянии.

Читайте также: