Ситуация в пунктах пропуска днем 13 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 13 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Оксана: «11:20. Муж в 7:30 подъехал в Майорск, в 10:30 прошли контроль, и сейчас на ДНР, там аншлаг, машин куча. Движение стоит»;

«La La»: «11:44. В Горловке в сторону Украины, очередь не движется. Льготников только 40 машин , Людей "миллион". Движения нет. В сторону ДНР, на ДНР-блокпосту насчитала около 110 машин»;

«Житель Донбасса»: «14:01. Из Горловки в Бахмут – 100+. Из Бахмута в Горловку – сразу на проверку».

КПВВ «Марьинка»:

«Laryss»: «12:12. Из Курахово в Донецк на украинском посту 5 машин. На "Каргилле" в сторону Донецка машин 150 и много льготы! Очень много! На выезд из Донецка на "нулевом" украинском никого, на основном до знака 50»;

Алина: «12:40. Только что считали. На "Каргилле" в сторону Донецка 100 машин и 50 льгота! В Украину еще больше!»;

Артем: «13:18. На "Каргилле" в Курахово машины на мосту. На "Каргилле" в Донецк машин 50. На украинском посту в Украину никого. На украинском посту в Донецк машин 40»;

Оксана: «13:30. Стоим со вчерашнего дня с 11:00, ночевали. Впереди нас около 30 машин + льгота +7 автобусов. И все в одно окно»

«Laryss»: «14:22. На "Каргилле" за 2,5 часа продвинулись на 15 машин в сторону Донецка по основной очереди. Льгота 30 машин. Основная 120 машин».

КПВВ «Новотроицкое»:

Александр: «12:08. Еленовка: в Донецк от 2 туалета»;

«Zzz»: «12:38. Новотроицкое + Еленовку прошли за два часа сегодня (в Донецк). В сторону Украины – очередь была почти до церкви примерно час назад»;

«kolya_22»: «14:16. Подъехал сегодня в 7:00 в Новотроицкое, в 10:30 въехал в Донецк. Везде по общей очереди. Пускали нормально. Из Донецка в Еленовке очередь была до поворота, "льготки" было мало».

КПВВ «Гнутово»:

Антон: «13:46. Гнутово: в Украину никого,в Донецк никого»

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

Обсуждение проблем пересечения линии разграничения

Аноним спрашивает: «Люди, скажите пожалуйста, кто знает ответ на такой вопрос. Ребенку получать в 16 лет украинский паспорт-карточку биометрический. На блокпосту ДНР с таким паспортом нормально пропускают? Просто слухи доносятся, что с таким паспортом-карточкой в ДНР не пускают». Светлана отвечает: «Нормально пропускают». Ольга отвечает: «Пропускают, я езжу спокойно, только к нему давайте листок, который дают в паспортном, там указана прописка».

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