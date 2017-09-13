Дарка Олифер рассказала о результатах скайп-встречи с «Л/ДНР». Новости

Сегодня, 13 сентября, состоялась скайп-встреча подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. Об этом пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер (на фото) сообщила в Facebook.
«По итогам скайп-встречи подгруппы по безопасности. Украинская сторона призвала РФ и ОРДЛО соблюдать взятые на себя обязательства по соблюдению режима прекращения огня. Из-за обстрелов страдают мирные жители. Дети не могут спокойно посещать школу. Под угрозой срыва находятся основные цели школьного перемирия – безопасность детей во время учебного года», – написала она.
«Кроме того, мы потребовали, чтоб каждый случай нарушения режима прекращения огня со стороны ОРДЛО был расследован, а виновные – публично наказаны», – добавила Дарка Олифер.
Ранее сообщалось, что участники подгруппы по безопасности Контактной группы завершили видеоконференцию.
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