Бойцы ВСУ собрали домашний зоопарк на позициях в районе шахты «Бутовка» (Фото). Новости

В одной из самых горячих точек АТО на позициях Вооруженных сил Украины под Донецком, в районе шахты «Бутовка», бойцы собрали домашний зоопарк.

Здесь коты, собаки и даже лисица. Она не дикая и научилась есть с рук. Бойцы, которые под обстрелами ежедневно, и целыми днями сидят в окопах, такой живности радуются. Ведь для них это релаксация и психологическая реабилитация.

Вот уже несколько недель здесь пополнение – родились щенки. Их мать зовут Ланой. Она здесь главная. «Она тут устроила матриархат. Всех собак женского пола она из шахты выгнала и возле нее остались одни парни», – говорит военный.

Другая собака – Патрон. Грозный зверь.

Лиса Алиса – главная звезда Бутовки. Застать ее можно или рано утром или вечером – только когда приходит есть. «Берем на руки. Она не кусается, знает нас всех. Ест с рук, с тарелочки. Привыкла она к нам», – рассказал боец.

Если лисица не робкая, то местные коты совершенно бесстрашные. Ловят мышей. «Они настолько привыкли к взрывам и выстрелам. Они не боятся», – отмечают военные.

Кошачьих на днях тут тоже стало больше. Трое из них – уникальные, с укороченным хвостом. «Возможно, будет новая порода. Как когда-то вислоухих вывели, а у нас бесхвостые», – поделился военнослужащий.

Патрон Лиса Алиса Лана и щенки Патрон

Когда щетки и котята подрастут, их с радостью разберут на другие позиции.

«Каждый человек по-разному страх переносит. Когда-то кто-то рядом с тобой, уже не так страшно человеку на посту стоять. Во-вторых, разрядка», – резюмировал боец.

Напомним, Министерство обороны Украины на своей странице в Facebook опубликовало фотоальбом под названием «Наименьшие боевые побратимы». На сегодня, 13 сентября, в нем 314 фото.

По материалам: Вікна-новини Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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