В Минске будем требовать допуска ОБСЕ к Станиславу Асееву, – Геращенко. Новости

На заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу Украина поставит вопрос о допуске координатора ОБСЕ Тони Фриша к журналисту Станиславу Асееву (псевдоним – Станислав Васин), захваченному и удерживаемому в неподконтрольном Донецке. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу Ирина Геращенко в Facebook.

Она отметила, что Тони Фриш планирует в начале октября еще раз посетить неподконтрольные территории.

«Так что в Минске мы в гуманитарной группе, ссылаясь и на это заявление Фионы (главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионы Фрейзер – ред.), будем требовать допуска представителя ОБСЕ к журналисту», – подчеркнула Ирина Геращенко.

По ее словам, раньше уже предпринималась такая попытка, но безуспешно.

Как сообщалось, журналист и блогер Станислав Васин (настоящее имя Станислав Асеев), работавший в Донецке, исчез 2 июня, что подтвердила его мать. Последний телефонный звонок своей матери Стас сделал уже из здания «министерства государственной безопасности ДНР». СБУ сообщила, что Станислав Васин внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л/ДНР».

Позднее «полиция ДНР» объявила в розыск журналиста Асеева (Васина), как без вести пропавшего. Но «МГБ ДНР» все-таки письменно подтвердило, что Станислав Асеев находится у них. Позже представители «ДНР» подтвердили наличие имени журналиста Станислава Асеева в списках на обмен.

Кроме того, сообщалось, что миссия по правам человека ООН обращает внимание, что в «ДНР» не позволяют общаться с родственниками журналисту Станиславу Асееву, которого удерживают заложником в неподконтрольном Донецке с начала июня.

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