В Минске будем требовать допуска ОБСЕ к Станиславу Асееву, – Геращенко. Новости

На заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу Украина поставит вопрос о допуске координатора ОБСЕ Тони Фриша к журналисту Станиславу Асееву (псевдоним – Станислав Васин), захваченному и удерживаемому в неподконтрольном Донецке. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ по Донбассу Ирина Геращенко в Facebook.
Она отметила, что Тони Фриш планирует в начале октября еще раз посетить неподконтрольные территории.
«Так что в Минске мы в гуманитарной группе, ссылаясь и на это заявление Фионы (главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионы Фрейзер – ред.), будем требовать допуска представителя ОБСЕ к журналисту», – подчеркнула Ирина Геращенко.
По ее словам, раньше уже предпринималась такая попытка, но безуспешно.
Как сообщалось, журналист и блогер Станислав Васин (настоящее имя Станислав Асеев), работавший в Донецке, исчез 2 июня, что подтвердила его мать. Последний телефонный звонок своей матери Стас сделал уже из здания «министерства государственной безопасности ДНР». СБУ сообщила, что Станислав Васин внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л/ДНР».
Позднее «полиция ДНР» объявила в розыск журналиста Асеева (Васина), как без вести пропавшего. Но «МГБ ДНР» все-таки письменно подтвердило, что Станислав Асеев находится у них. Позже представители «ДНР» подтвердили наличие имени журналиста Станислава Асеева в списках на обмен.
Кроме того, сообщалось, что миссия по правам человека ООН обращает внимание, что в «ДНР» не позволяют общаться с родственниками журналисту Станиславу Асееву, которого удерживают заложником в неподконтрольном Донецке с начала июня.
Читайте также:
- В Донецке пропал известный украинский журналист
- Что известно о пропавшем в Донецке украинском журналисте
- Земля Стаса: Подробности о пропавшем в Донецке украинском журналисте
- В СБУ догадываются, где находится пропавший в Донецке журналист
- В ООН пока не знают, где находится Станислав Васин
- Мама пропавшего в Донецке журналиста Васина не выходит на связь, – Фирсов
- Последний звонок пропавший Стас Васин делал уже из «МГБ ДНР»
- Журналист из Донецка Стас Васин есть в списках на обмен
- Украинской стороне не удалось получить информацию о судьбе журналиста Асеева в «ДНР», – Лутковская
- В «ДНР» и «ЛНР» не пускают омбудсмена Украины к заложникам
- «МГБ ДНР» официально подтвердило задержание Асеева, – экс-нардеп
- В «ДНР» Васина пытали, по его «делу» арестовано несколько человек, – волонтер
- Удерживаемый «МГБ ДНР» журналист может не дожить до обмена заложниками, – НСЖУ
- В «МГБ ДНР» письменно подтвердили, что журналист Асеев у них (Документ)
- В «ДНР» сообщили Союзу журналистов России об аресте Стаса Васина
- ОБСЕ требует немедленно освободить журналиста Асеева из плена «ДНР»
- «ДНР» призывают показать видео со Стасом Васиным, чтобы доказать, что журналист жив
- Переговоры по освобождению журналиста Васина, удерживаемого в «ДНР», ведут постоянно
- В «ДНР» подтвердили местонахождение удерживаемого журналиста Асеева
- Представители «ДНР» включили имя журналиста Асеева в списки на обмен, – Геращенко
- К журналисту Васину, удерживаемому в «ДНР», никого не допускают, – ООН
Комментарии