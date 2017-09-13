Экс-руководитель полиции Донетчины пошел на повышение. Новости

Начальником Главного следственного управления Нацполиции Украины назначен Виталий Невгад. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время рабочего визита в Донецкую область, передает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

До этого времени полковник Виталий Невгад занимал должность начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Обращаясь к присутствующим на совещании полицейским, Сергей Яровой отметил, что Виталий Невгад опытный руководитель, который профессионально выполнял свои обязанности, а потому ему была предложена должность в Главном следственном управлении.

В пресс-службе отметили, что Виталий Невгад посвятил службе в следственных подразделениях 19 лет профессиональной жизни.

После окончания в 1998 году Украинской академии внутренних дел по специальности «правоведение» Невгад работал 3 года следователем и старшим следователем Белоцерковского городского управления Главного управления МВД Украины в Киевской области, после чего возглавил линию следствия по вышеуказанному управлению.

В 2010 году был назначен первым заместителем начальника следственного управления Главного управления МВД Украины в Киевской области, где работал до начала вооруженного конфликта на Донбассе.

С декабря 2014 года переехал в зону АТО, где работал первым заместителем начальника ГУМВД Украины в Донецкой области и возглавил следственное управление.

С ноября 2015 года в связи с формированием Национальной полиции был назначен на пост заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области-начальника следственного управления.

Как сообщалось ранее, руководителем полиции Донецкой области назначен Виталий Семенишин.