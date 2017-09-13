Стало известно, когда Россию внесут в список стран миграционного риска Украины. Главная

Кабинет министров Украины сегодня, 13 сентября, на своем заседании поручил Министерству иностранных дел Украины и Службе безопасности Украины внести Российскую Федерацию в список стран миграционного риска до 30 сентября, пишет «112.ua».

Так, на заседании был принят план выполнения указа президента «Об усилении контроля за въездом в Украину, выездом из Украины иностранцев и лиц без гражданства, соблюдение ими правил пребывания на территории Украины». Предполагается, что МИД и СБУ должны обеспечить обновление списка стран миграционного риска, в частности включив в него Россию.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время правительство Украины примет постановление о новом порядке въезда в страну для граждан России. Визовый режим вводиться не будет, однако появятся другие серьезные ограничения: пересечь границу можно будет только по биометрическому паспорту, а кроме того, потребуется заблаговременно заполнить специальную анкету на сайте МИДа.