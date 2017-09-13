«МГБ ЛНР» обнародовало допрос спортсмена, который вышел с украинским флагом. Новости

«МГБ ЛНР» сегодня, 13 сентября, опубликовало видео с обращением задержанного в Стаханове (после переименования Кадиевка) мастера спорта по полиатлону Виктора Степаненко. На видео спортсмен поясняет причины своего выхода в неподконтрольном Стаханове на награждение 26 августа с украинским флагом.

Учитывая, что Виктор Степаненко 26 августа сам опубликовал фото с флагом на свой странице в Facebook, сопроводив его «Побачивши український прапор, в "ЛНР" організатори змагань злякались мене нагороджувати», представленная в постановочном видео версия выглядит не естественно.

В начале видео спортсмен поясняет, что он остался в Стаханове (Кадиевке) из-за пожилой матери, 1937 г.р., которая имеет инвалидность. «Она трудно передвигается, ее жизнь зависит от того, смогу я ей помочь, или нет», – сказал Степаненко.

Также в «видеодопросе» спортсмен рассказал, что ему неоднократно с неопределяемого номера звонил некий человек, который представлялся Виталий Николаевичем. «Он сначала интересовался, чем я занимаюсь, спрашивал о спортивной работе, о моих учениках. Потом он сказал, что нужно помочь выполнить поручение, которое для меня не будет ничего стоить… Это было где-то в начале августа. Он начал давить, что если я откажусь выполнить это поручение, то маме моей может быть "не хорошо". Я подумал, что придурок какой-то. Но он сказал серьезно к этому отнестись, сказал, что ты ж выступал за сборную Украины и ученики у тебя выступали – нужно просто на соревнованиях выйти с украинским флагом. И 26 августа был легкоатлетический пробег в Стаханове, посвященный Дню Шахтера. Накануне за день или два он позвонил и сказал – ты выйди на награждение с украинским флагом, и к тебе никаких претензий не будет. И я на награждение вышел с украинским флагом», – говорит на видео Виктор Степаненко.

Читайте также: