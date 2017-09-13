В ЕС ожидают больше информации от Украины и РФ о предложениях по миротворцам. Новости

В Евросоюзе ожидают получить больше информации по отдельным предложениям Украины и России о размещении миротворцев ООН на Донбассе. Об этом глава Представительства Европейского Союза в Украине Хюг Мингарелли заявил в комментарии «УНИАН».

«Мы ожидаем больше информации по этому поводу. Мы считаем, что каждый шаг, который позволит выполнить Минские соглашения, – это шаг в правильном направлении», – сказал Мингарелли.

По словам дипломата, в вопросе размещения миротворцев необходимо получить больше информации от сторон об их предложениях.

На уточняющий вопрос, где именно должны быть размещены миротворцы – вдоль линии соприкосновения или на всем Донбассе, включительно с границей, Мингарелли ответил: «Это не зависит от нас, чтобы обсуждать это сейчас».

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