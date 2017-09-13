В Сумах пенсионерка принесла в полицию сумку боеприпасов из зоны АТО (Фото). Новости

В Сумах пожилая женщина принесла в полицию сумку боеприпасов из зоны АТО на Донбассе. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

Отмечается, что женщина обнаружила арсенал во время уборки в квартире своего умершего племянника, и вместе с братом принесла «находку» в полицию. Полицейские насчитали более 350 единиц боеприпасов, в том числе два снаряда, выстрел к гранатомету и несколько мешочков пороха.

Из рассказа сумчанки стало известно, что ее 48-летний племянник проходил военную службу в зоне проведения АТО, и вероятнее всего, боеприпасы привез домой именно оттуда.

При осмотре содержимого сумки работники полиции изъяли из нее 248 автоматных патронов калибра 5,45 мм, 84 патрона калибра 7,62 мм и 14 патронов калибра 14,5 мм, два снаряда, запал к гранате и гранату для подствольного гранатомета ВОГ-25.