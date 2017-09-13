Нападающий «Шахтера» перешел в «Динамо». Новости

15-летний нападающий «Шахтера» Леон Гладковский перешел в «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины (ФФУ), пишет «Футбол.com».

Гладковский уже числится игроком киевлян на сайте ФФУ. Леон Гладковский уже успел сыграть за «Динамо» U-16 в поединке против ДЮСШ-15, который киевляне выиграли со счетом 2:0.

Стоит отметить, что ранее молодые футболисты из академии «Динамо» переходили в «Шахтер». Перешли в донецкий клуб и два уже бывших тренера юниорских команд киевлян, которые позвали с собой нескольких воспитанников. Некоторые из юных футболистов уже дебютировали в юношеских командах «Шахтера».