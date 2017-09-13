Снайперше «ДНР» из Донецка грозит до 15 лет тюрьмы. Новости

Завершено досудебное расследование по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации) в отношении 23-летней дончанки. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Установлено, что жительница Донецка в 2014-2015 годах, будучи снайпером в составе не предусмотренного законом вооруженного формирования Казачий союз "Область Войска Донского" террористической организации "ДНР", осуществляла вооруженную охрану членов вышеупомянутой группы и обеспечивала выполнение последними различных задач», – говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что обвиняемая лично участвовала в мародерстве и грабежах жилых помещений, расположенных на части территории Донецкой области, временно неподконтрольной органам государственной власти Украины.

В июне 2017 года женщину задержали сотрудники СБУ.

Сейчас обвинительный акт прокуратурой направлен для рассмотрения в Красноармейский районный суд Донецкой области. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.